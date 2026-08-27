Li Auto: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Li Auto veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,97 HKD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,550 HKD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,47 Prozent auf 29,54 Milliarden HKD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32,63 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at