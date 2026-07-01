Li Auto Aktie
WKN DE: A2QACD / ISIN: KYG5479M1050
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01.07.2026 14:33:45
Li Auto June Deliveries Fall Nearly 15%
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