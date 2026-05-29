Li Auto legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Li Auto hat am 28.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,27 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,330 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 25,93 Milliarden HKD, gegenüber 27,72 Milliarden HKD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,44 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at