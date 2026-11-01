Laidlaw International Aktie

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WKN DE: 813197 / ISIN: US50730R1023

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01.11.2026 04:26:23

Li Auto October Vehicle Deliveries Down

(RTTNews) - China-based new energy vehicle manufacturer Li Auto Inc. (LI, 2015.HK) reported October 2026 vehicle deliveries of 29,025 units, down from 31,767 units delivered in October 2025, reflecting an 8.6% year-over-year decline.

As of October 31, 2026, Li Autos cumulative deliveries reached about 1.86 million.

In October, Li Auto delivered over 3,000 units of the new Li MEGA. The company also introduced its proprietary Lianshan Battery and Lianshan Motor, along with the Lianshan Battery Warranty Program.

LI closed Friday's regular trading at $11.03 down $0.11 or 0.99%.

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