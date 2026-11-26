Li Auto äußerte sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,19 HKD gegenüber -0,340 HKD im Vorjahresquartal verkündet.

Li Auto hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,54 Milliarden HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 29,90 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at