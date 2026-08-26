Liaoning Chengda Biotechnology A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Liaoning Chengda Biotechnology A äußerte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,09 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,120 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 348,4 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 403,9 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at