Liaoning Chengda Biotechnology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 21,19 Prozent auf 294,4 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 373,6 Millionen CNY gelegen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,330 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,830 CNY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 1,39 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 16,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Liaoning Chengda Biotechnology A 1,67 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at