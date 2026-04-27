Liaoning Chengda hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Liaoning Chengda lud am 25.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,42 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Liaoning Chengda -0,330 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,79 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 40,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,01 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,480 CNY gegenüber 0,140 CNY je Aktie im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Liaoning Chengda 9,89 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,29 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 11,28 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at