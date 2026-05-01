Liaoning Chengda hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Liaoning Chengda hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,36 CNY gegenüber 0,230 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Liaoning Chengda 1,99 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,57 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at