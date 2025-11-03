Liaoning Chengda präsentierte Quartalsergebnisse

Liaoning Chengda hat am 31.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,42 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,170 CNY je Aktie erzielt worden.

Liaoning Chengda hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,77 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,89 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at