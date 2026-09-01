Liaoning Chengda veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Liaoning Chengda hat am 30.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,240 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2,42 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 12,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,78 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at