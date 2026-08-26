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26.08.2026 06:31:28
Liaoning Dingjide Petrochemical A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Liaoning Dingjide Petrochemical A lud am 24.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,24 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Liaoning Dingjide Petrochemical A 0,060 CNY je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 66,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 398,3 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 238,9 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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