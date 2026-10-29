Liaoning Dingjide Petrochemical A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Liaoning Dingjide Petrochemical A hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,05 CNY, nach 0,040 CNY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 537,2 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Liaoning Dingjide Petrochemical A 195,9 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at