Liaoning Hongyang Energy Resopurce Invest: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Liaoning Hongyang Energy Resopurce Invest lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,28 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,090 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 43,93 Prozent zurück. Hier wurden 567,9 Millionen CNY gegenüber 1,01 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at