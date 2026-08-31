31.08.2026 06:31:29

Liaoning Hongyang Energy Resopurce Invest informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Liaoning Hongyang Energy Resopurce Invest präsentierte in der am 29.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,26 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,060 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 669,1 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 27,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 923,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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