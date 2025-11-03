Liaoning Sg Automotive Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Liaoning Sg Automotive Group hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Liaoning Sg Automotive Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,11 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,130 CNY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 298,0 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 283,6 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

