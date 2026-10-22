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22.10.2026 06:31:29
Liaoning Shidai Waheng: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Liaoning Shidai Waheng hat am 20.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 56,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 158,1 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 100,8 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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