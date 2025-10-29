Liaoning Shidai Waheng mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Liaoning Shidai Waheng hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -0,01 CNY. Ein Jahr zuvor waren 0,030 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 118,5 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 99,3 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.at