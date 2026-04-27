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27.04.2026 06:31:29
Liaoning Shidai Waheng präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Liaoning Shidai Waheng hat am 25.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,04 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,38 Prozent auf 94,4 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 85,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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