Lib Work präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lib Work hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -9,65 JPY. Ein Jahr zuvor waren 2,30 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 2,61 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 21,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lib Work 3,32 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at