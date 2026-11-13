Lib Work: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Lib Work hat am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 10,25 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -12,880 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,45 Milliarden JPY – ein Plus von 17,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lib Work 2,08 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at