Lib Work veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Lib Work hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -12,88 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lib Work ein EPS von -5,360 JPY in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 2,08 Milliarden JPY, gegenüber 3,09 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 32,72 Prozent präsentiert.

