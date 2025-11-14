|
Lib Work veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Lib Work hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -12,88 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lib Work ein EPS von -5,360 JPY in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 2,08 Milliarden JPY, gegenüber 3,09 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 32,72 Prozent präsentiert.
