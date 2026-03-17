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17.03.2026 11:16:38
Libanon: Fünf Soldaten bei israelischem Angriff verletzt
BEIRUT (dpa-AFX) - Bei einem israelischen Angriff im Südlibanon sind nach Armeeangaben fünf Soldaten der libanesischen Streitkräfte verletzt worden. Zwei von ihnen seien schwer verletzt worden, teilte die libanesische Armee mit. Sie seien in einem Auto und auf einem Motorrad in der Gegend bei Nabatija unterwegs gewesen. Das israelische Militär teilte auf Nachfrage mit, den Fall zu prüfen.
Die libanesische Armee ist im Krieg zwischen der proiranischen Hisbollah und dem israelischen Militär keine aktive Kriegspartei und verhält sich neutral. Nach Berichten lokaler Medien waren die getroffenen Soldaten in einem Zivilauto und einer von ihnen auf einem Motorrad unterwegs. Sie seien in Uniform gekleidet gewesen./arj/DP/nas
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