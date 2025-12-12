Liberaware: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Liberaware lud am 10.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 32,06 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -9,820 JPY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Liberaware im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 294,3 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 225,4 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at