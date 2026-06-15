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15.06.2026 06:31:29
Liberaware hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Liberaware gab am 12.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Liberaware vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 43,72 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -57,140 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Liberaware im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 519,3 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 365,0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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