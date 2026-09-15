|
15.09.2026 06:31:28
Liberaware stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Liberaware hat sich am 14.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 28,74 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Liberaware 72,66 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig standen 378,6 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 11,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Liberaware 426,8 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 42,270 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Liberaware ein Ergebnis je Aktie von 2,44 JPY vermeldet.
Der Umsatz lag bei 1,60 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 13,37 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: ATX vor vorsichtigem Start -- DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt dürfte nur leicht schwächer in den Handel starten, während der deutsche Leitindex stabil erwartet wird. An den Börsen in Fernost sind am Dienstag überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.