Liberaware stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Liberaware hat sich am 14.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 28,74 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Liberaware 72,66 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 378,6 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 11,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Liberaware 426,8 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 42,270 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Liberaware ein Ergebnis je Aktie von 2,44 JPY vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,60 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 13,37 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at