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16.03.2026 06:31:29
Liberaware vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Liberaware hat am 13.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.01.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,77 JPY, nach -3,260 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 402,9 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 389,7 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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