LIBERTA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

LIBERTA hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 8,18 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,290 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LIBERTA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,86 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,60 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at