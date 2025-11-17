LIBERTA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

LIBERTA ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat LIBERTA die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 2,03 JPY gegenüber -1,360 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,80 Prozent auf 2,51 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at