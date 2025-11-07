Liberty Broadband A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Liberty Broadband A hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,990 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at