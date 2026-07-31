Liberty Broadband A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Liberty Broadband A präsentierte in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 14,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Liberty Broadband A 2,68 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at