Liberty Broadband A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Liberty Broadband A hat am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 1,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Liberty Broadband A noch ein Gewinn pro Aktie von 1,87 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at