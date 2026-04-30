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30.04.2026 06:31:29
Liberty Broadband B: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Liberty Broadband B hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Liberty Broadband B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,87 USD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
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