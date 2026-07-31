Liberty Broadband B stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Liberty Broadband B präsentierte in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 14,86 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,68 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at