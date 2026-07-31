Liberty Broadband zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Liberty Broadband lud am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Liberty Broadband vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 14,86 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,68 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at