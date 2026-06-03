Liberty Defense: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Liberty Defense äußerte sich am 01.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Liberty Defense hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,89 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,170 CAD je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,56 Prozent auf 1,3 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at