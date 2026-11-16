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16.11.2026 06:31:29
Liberty Defense öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Liberty Defense hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,64 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Liberty Defense ein EPS von -2,480 CAD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 94,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,0 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 0,5 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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