Liberty Defense: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Liberty Defense äußerte sich am 28.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Liberty Defense hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,06 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,200 CAD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 0,5 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 65,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Liberty Defense 1,5 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at