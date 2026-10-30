Liberty Energy Aktie

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WKN DE: A1C7BQ / ISIN: US53045E1055

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30.10.2026 03:15:03

Liberty Energy: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 22, 2026, Liberty Energy (NYSE:LBRT) announced a strategic development agreement for 1.2 gigawatts of integrated data center power services. The expansion into power generation gives the hydraulic fracturing provider a durable growth avenue outside oilfield services. Three things management said stand out.

Liberty Power Innovations, the company's power platform known as LPI, is expanding beyond hydraulic fracturing into generation for artificial intelligence infrastructure. Management secured initial customer commitments through Energy Service Agreements, which are long-term contracts for on-site power delivery known as ESAs.

The company continues investing in equipment that replaces expensive diesel fuel with field natural gas during well completions. Higher gas substitution rates drive customer loyalty and protect fleet utilization during soft market cycles.

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