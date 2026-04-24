Liberty Energy: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Liberty Energy präsentierte in der am 22.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Liberty Energy 0,120 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Liberty Energy im vergangenen Quartal 1,02 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Liberty Energy 977,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at