Liberty Energy: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Liberty Energy ließ sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Liberty Energy die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Liberty Energy ein EPS von 0,260 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,20 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 947,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at