Liberty Energy Aktie
WKN DE: A1C7BQ / ISIN: US53045E1055
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10.08.2026 23:15:01
Liberty Energy CFO Michael Stock Sells 6,666 Shares
Michael Stock, Chief Financial Officer of Liberty Energy Inc. (NYSE:LBRT), sold 6,666 shares of Class A Common Stock on Aug. 3, 2026, and Aug. 4, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($18.98); post-transaction value based on Aug. 4, 2026 market close ($19.81).Liberty Energy Inc. is a leading provider of oilfield services, with a TTM revenue base of $4.2 billion and a market capitalization of $3.2 billion. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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