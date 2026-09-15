Liberty Energy Aktie
WKN DE: A1C7BQ / ISIN: US53045E1055
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15.09.2026 20:15:01
Liberty Energy CFO Michael Stock Sells 6,666 Shares
Michael Stock, Chief Financial Officer, reported a sale of 6,666 shares of Liberty Energy (NYSE:LBRT) at $19.84 per share on Sept. 1, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($19.84); post-transaction value based on September 01, 2026, market close ($20.10).
Liberty Energy is a leading provider of hydraulic fracturing and wireline services to the North American onshore oil and gas industry, with a TTM revenue base of $4.2 billion and a market capitalization of $3.3 billion.
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