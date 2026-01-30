Liberty Energy präsentierte Quartalsergebnisse

Liberty Energy gab am 28.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,310 USD je Aktie vermeldet.

Liberty Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,04 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 943,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,890 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 1,87 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 4,32 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 4,01 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at