Liberty Energy: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Liberty Energy hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,26 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Liberty Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,430 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,19 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at