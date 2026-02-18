Liberty Global Aktie
WKN: A0F69J / ISIN: US5305553092
|
18.02.2026 16:02:33
Liberty Global agrees to buy out Vodafone in Dutch joint venture for €1bn
The telecoms and media company aims to list planned ‘Ziggo Group’ in Amsterdam next yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
|
18.02.26
|Liberty Global agrees to buy out Vodafone in Dutch joint venture for €1bn (Financial Times)
|
18.02.26
|Handel in London: FTSE 100 präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
13.02.26
|FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vodafone Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
06.02.26
|FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vodafone Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.02.26
|Vodafone-Aktie tiefrot: Zahlen enttäuschen trotz Umsatzplus (dpa-AFX)
|
05.02.26
|Angespannte Stimmung in London: So performt der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|ROUNDUP: Vodafone enttäuscht mit Umsatz - Deutschland-Geschäft wächst leicht (dpa-AFX)