Liberty Global: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Liberty Global hat am 18.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 20,860 USD. Im Vorjahr waren 4,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 4,88 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Liberty Global 4,34 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at