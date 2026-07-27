Liberty Global hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Liberty Global hat am 24.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,07 USD gegenüber -8,090 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig standen 1,17 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 7,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Liberty Global 1,27 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at