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27.07.2026 06:31:29
Liberty Global hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Liberty Global hat am 24.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,07 USD gegenüber -8,090 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Umsatzseitig standen 1,17 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 7,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Liberty Global 1,27 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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