Liberty Global öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Liberty Global hat sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 20,860 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 4,23 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Liberty Global mit einem Umsatz von insgesamt 4,88 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 12,36 Prozent gesteigert.

