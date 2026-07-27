Liberty Global präsentierte Quartalsergebnisse

Liberty Global hat am 24.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Liberty Global vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,07 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -8,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,17 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 7,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,27 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at